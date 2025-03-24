В 2024 году украинский ІТ-сектор уплатил рекордный $1 миллиард налогов – исследование

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По итогам 2024 года, IT-компании уплатили в бюджет $1 млрд налогов, что на 105% больше, чем в 2019 году. Экспорт IT-услуг возрос на 54,5% с 2019 по 2024 год, достигнув $6,4 млрд. Такие выводы содержатся в отчете Digital Tiger 2024, подготовленном IT Ukraine Association в сотрудничестве с Top Lead.

Экспорт и международные рынки

Украинские IT-компании продолжают наращивать экспорт, который составляет 11,5% общего экспорта страны и 37,4% от экспорта услуг. Ключевыми рынками остаются США (37,2% экспорта IT-услуг), Великобритания, Германия, Польша, Израиль и Швейцария. В целом Украина экспортирует ІТ-сервисы в 147 стран мира.

Количество IT-компаний и специалистов

В Украине действует 9600 IT-компаний, что на 5,9% больше по сравнению с 2023 годом.

В секторе работает 265 000 IT-специалистов, из которых большинство оформлено как ФОП.

Наиболее оплачиваемые специальности: Solution Architect, AI, Scala, DevOps, Machine Learning.

Стартап-экосистема и инвестиции

Украина является одним из лидеров в Восточной Европе по количеству технологических стартапов – более 2600. За последние шесть лет украинские компании привлекли $1,5 млрд венчурного капитала, сосредотачиваясь на направлениях AI, DefenseTech, FinTech и EdTech.

Ожидается дальнейший рост IT-индустрии и интеграция Украины в глобальные технологические рынки. Содействует этому программа Diia.City, которая предлагает благоприятные налоговые условия для IT-бизнеса и привлекает международных инвесторов.

У украинских IT-компаний уже есть офисы в 54 странах, а 71% работают с иностранными клиентами.

"Украинскими технологическими продуктами BetterMe, GitLab, Cargofy, Restream, Reply, People.ai, MacPaw, Grammarly или Petcube пользуются люди и бизнесы по всему миру. Для нас важно, чтобы они знали, что эти технологии созданы в Украине", – добавил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он также подчеркнул, что самые большие технологичные компании планеты охотно становятся клиентами Украины. Это такие известные гиганты, как Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google и Porsche.