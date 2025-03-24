У 2024 році український ІТ-сектор сплатив рекордний $1 мільярд податків – дослідження

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За підсумками 2024 року, IT-компанії сплатили до бюджету $1 млрд податків, що на 105% більше, ніж у 2019 році. Експорт IT-послуг зріс на 54,5% з 2019 по 2024 рік, досягнувши $6,4 млрд. Такі висновки містяться у звіті Digital Tiger 2024, підготовленому IT Ukraine Association у співпраці з Top Lead.

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Експорт і міжнародні ринки

Українські IT-компанії продовжують нарощувати експорт, який становить 11,5% від загального експорту країни та 37,4% від експорту послуг. Ключовими ринками залишаються США (37,2% експорту IT-послуг), Велика Британія, Німеччина, Польща, Ізраїль та Швейцарія. Загалом Україна експортує ІТ-сервіси до 147 країн світу.

Кількість IT-компаній та спеціалістів

В Україні діє 9600 IT-компаній, що на 5,9% більше порівняно з 2023 роком.

У секторі працює 265 000 IT-фахівців, з яких більшість оформлені як ФОП.

Найбільш оплачувані спеціальності: Solution Architect, AI, Scala, DevOps, Machine Learning.

Стартап-екосистема та інвестиції

Україна є одним із лідерів у Східній Європі за кількістю технологічних стартапів – понад 2 600. За останні шість років українські компанії залучили $1,5 млрд венчурного капіталу, зосереджуючись на напрямах AI, DefenseTech, FinTech та EdTech.

Очікується подальший ріст IT-індустрії та інтеграція України у глобальні технологічні ринки. Сприяє цьому програма Diia.City, яка пропонує сприятливі податкові умови для IT-бізнесу та залучає міжнародних інвесторів.

Українські IT-компанії вже мають офіси у 54 країнах, а 71% працюють з іноземними клієнтами.

"Українськими технологічними продуктами BetterMe, GitLab, Cargofy, Restream, Reply, People.ai, MacPaw, Grammarly чи Petcube користуються люди та бізнеси по всьому світу. Для нас важливо, щоб вони знали, що ці технології створені в Україні", – додав віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також наголосив, що найтехнологічніші компанії планети охоче стають клієнтами України. Це такі відомі гіганти, як Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google та Porsche.