UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Bloomberg назвали страны, которые быстрее всех преодолеют коронакризис

05.04.2021, 08:15
В Bloomberg назвали страны, которые быстрее всех преодолеют коронакризис - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда. Об этом сообщает Bloomberg.

После пандемии коронавируса быстрее всего в мире восстановится экономика США и Китая. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Такие прогнозы экспертов основываются на том, что в США и Китае наблюдаются быстрые темпы вакцинации и правительства стран придерживаются жесткой монетарной политики.

Эксперты предполагают, что восстановление мировой экономики будет идти рекордными темпами и ее рост составит рекордные за более чем 50 лет 6,9 процента.

"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают", – пояснила глава МВФ Кристалина Георгиева

Читайте также: Влияние коронакризиса на экономику. Что меняется на рынке труда и аренды жилья

Главным двигателем восстановления станут США, в то время, как экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай.

  • В октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 1,5%

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай США экономика коронакризис восстановление экономики
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 