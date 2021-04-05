В Bloomberg назвали страны, которые быстрее всех преодолеют коронакризис

В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда. Об этом сообщает Bloomberg.

После пандемии коронавируса быстрее всего в мире восстановится экономика США и Китая.

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Такие прогнозы экспертов основываются на том, что в США и Китае наблюдаются быстрые темпы вакцинации и правительства стран придерживаются жесткой монетарной политики.

Эксперты предполагают, что восстановление мировой экономики будет идти рекордными темпами и ее рост составит рекордные за более чем 50 лет 6,9 процента.

"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают", – пояснила глава МВФ Кристалина Георгиева.

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Главным двигателем восстановления станут США, в то время, как экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай.

Всемирный банк ожидает роста мировой экономики на 4% в 2021 году при условии, что начатое применения вакцин от COVID-19 продлится в широких масштабах в течение наступившего года.

В октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 1,5%.

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Наталия Софиенко

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