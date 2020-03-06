В Черновицкой области из бюджета выделили 4 млн грн на борьбу с коронавирусом

В Черновицкой области из резервного фонда выделили 4 млн грн на предотвращение распространения коронавируса на Буковине.

В местной ОГА напомнили, что на Буковине официально подтвержден лишь один случай инфицирования коронавирусом и сейчас больной чувствует себя хорошо.

Отмечается, что по результатам заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решения приостановить учебный процесс в школах, колледжах и вузах, а также дошкольных заведения и отменить все массовые мероприятия в области.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В ВОЗ предупреждают: в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят недуг.

Международный валютный фонд (МВФ) выделит $50 млрд помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Всемирный банк направит на эти цели $12 млрд.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. ЕС выделит на эти цели 230 млн евро.