В Дии снова доступна подача налоговых деклараций: что изменилось для ФОП
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Сервис подачи налоговых деклараций снова работает в приложении и на портале Дия — теперь с обновлённой формой для физических лиц-предпринимателей (ФОП), которая учитывает уплату военного сбора. Об этом сообщила пресс-служба государственного сервиса.

"Команда Дии обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы, включая уплату военного сбора, всего в несколько кликов — в приложении", — добавили в компании.

С 1 апреля представление деклараций было временно приостановлено из-за перехода на новые формы отчетности.

Кто должен подавать декларацию:

  • физические лица с доходами от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;
  • иностранцы, ставшие налоговыми резидентами Украины;
  • граждане, уезжающие за границу на постоянное проживание;
  • другие категории согласно Налоговому кодексу.

После подачи декларации у налогового органа есть 30 дней на проверку. Налогоплательщик получит справку об отсутствии задолженности.

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  • На портале Дия с февраля стала доступна услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.
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