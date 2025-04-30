В Дии снова доступна подача налоговых деклараций: что изменилось для ФОП

В приложении Дия снова доступна услуга подачи налоговых деклараций

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Сервис подачи налоговых деклараций снова работает в приложении и на портале Дия — теперь с обновлённой формой для физических лиц-предпринимателей (ФОП), которая учитывает уплату военного сбора. Об этом сообщила пресс-служба государственного сервиса.

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"Команда Дии обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы, включая уплату военного сбора, всего в несколько кликов — в приложении", — добавили в компании.

С 1 апреля представление деклараций было временно приостановлено из-за перехода на новые формы отчетности.

Кто должен подавать декларацию:

физические лица с доходами от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

иностранцы, ставшие налоговыми резидентами Украины;

граждане, уезжающие за границу на постоянное проживание;

другие категории согласно Налоговому кодексу.

После подачи декларации у налогового органа есть 30 дней на проверку. Налогоплательщик получит справку об отсутствии задолженности.

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