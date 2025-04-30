У Дії знову доступне подання податкових декларацій: що змінилось для ФОПів
Сервіс подання податкових декларацій знову працює в застосунку та на порталі Дія — тепер з оновленою формою для фізичних осіб-підприємців (ФОП), яка враховує сплату військового збору. Про це повідомила пресслужба державного сервісу.
"Команда Дії оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків — у застосунку", — додали у компанії.
З 1 квітня подання декларацій тимчасово призупинили через перехід на нові форми звітності.
Хто має подавати декларацію:
- фізичні особи з доходами від підприємницької чи незалежної професійної діяльності;
- іноземці, які стали податковими резидентами України;
- громадяни, що виїжджають за кордон на постійне проживання;
- інші категорії згідно з Податковим кодексом.
Після подання декларації податковий орган має 30 днів на перевірку. Платник податків отримає довідку про відсутність заборгованості.
- На порталі Дія з лютого стала доступною послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.