У Дії знову доступне подання податкових декларацій: що змінилось для ФОПів

У застосунку Дія знову доступна послуга подання податкових декларацій

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Сервіс подання податкових декларацій знову працює в застосунку та на порталі Дія — тепер з оновленою формою для фізичних осіб-підприємців (ФОП), яка враховує сплату військового збору. Про це повідомила пресслужба державного сервісу.

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"Команда Дії оновила форму податкової декларації. Тепер подавайте документи й про сплату військового збору за кілька кліків — у застосунку", — додали у компанії.

З 1 квітня подання декларацій тимчасово призупинили через перехід на нові форми звітності.

Хто має подавати декларацію:

фізичні особи з доходами від підприємницької чи незалежної професійної діяльності;

іноземці, які стали податковими резидентами України;

громадяни, що виїжджають за кордон на постійне проживання;

інші категорії згідно з Податковим кодексом.

Після подання декларації податковий орган має 30 днів на перевірку. Платник податків отримає довідку про відсутність заборгованості.

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