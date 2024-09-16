В Дие запустили государственные гранты для студентов на оплату обучения. Как получить

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В приложении "Дия" запущен новый сервис – государственные гранты на обучение. Студенты, вступившие на контрактную форму обучения, впервые получат финансовую поддержку от государства, сообщает пресс-служба Министерсва цифровой трансформации.

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Гранты доступны студентам, обучающимся на дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления.

Гранты частично или полностью покроют стоимость обучения. Размер финансовой поддержки зависит от балла на НМТ по любым двум предметам:

от 150 баллов – грант 15 000 грн;

от 170 баллов – грант 25 000 грн.

Сумма гранта может увеличиваться в зависимости от коэффициента специальности.

Детальнее об условиях — тут.

Чтобы получить грант, необходимо обновить Дию. В списке документов найти "Сертификат на обучение", нажать "Получить грант", активировать грант Дия.Подписью. С сегодняшнего дня и до 5 ноября Дия известит, когда университет получит деньги.

Правительство анонсировало запуск системы государственных грантов на обучение для студентов еще в январе этого года, утвердив соответствующий законопроект.

Согласно документу, студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме обучения.

Государственный заказ – это полностью бесплатное обучение студента за бюджетные средства.

"Внедрение грантов – революционный шаг для украинской системы образования. Новая система финансирования трансформирует подход к образованию среди студентов и учебных заведений", — прокомментировали в Минцифры.

Система грантов на высшее образование – это распространенная мировая практика, действующая в США, Европе. В центре системы высшего образования – студент, а не университет. Поступающий сможет сам выбирать, какому университету отдать свои средства и на какую специальность поступать, а не выбирать специальность только потому, что там есть бюджетные места.

"Для университета грант – это стимул развиваться, менять подход, набирать качественный преподавательский состав и бороться за студентов. А здоровая конкуренция – путь к развитию. У студента не будет денег физически, но он будет иметь сертификат в Дие", — добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.