У Дії запустили державні гранти для студентів на оплату навчання. Як отримати

Гранти частково чи повністю покриють вартість навчання для студентів-контрактників

Фото: depositphotos.com

В застосунку "Дія" запущено новий сервіс — державні гранти на навчання. Студенти, які вступили на контрактну форму навчання, вперше матимуть фінансову підтримку від держави, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Гранти частково чи повністю покриють вартість навчання. Розмір фінансової підтримки залежить від балу на НМТ з будь-яких двох предметів:

від 150 балів – грант 15 000 грн;

від 170 балів – грант 25 000 грн.

Сума гранту може збільшуватися залежно від коефіцієнта спеціальності.

Детальніше про умови – тут.

Щоб отримати грант, необхідно оновити Дію. У списку документів знайти "Сертифікат на навчання", натиснути "Отримати грант", активувати грант Дія.Підписом. Відсьогодні й до 5 листопада Дія сповістить, коли університет отримає гроші.

Уряд анонсував запуск системи державних грантів на навчання для студентів ще у січні цього року, затвердивши відповідний законопроєкт.

Згідно з документом, студенти зможуть навчатися коштом державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання.

Державне замовлення – це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти.

"Впровадження грантів – революційний крок для української системи освіти. Нова система фінансування трансформує підхід до освіти серед студентів та навчальних закладів", – прокоментували у Мінцифри.

Система грантів на вищу освіту – це поширена світова практика, що діє у США, Європі. У центрі системи вищої освіти – студент, а не університет. Вступник зможе сам обирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця.

"Для університету грант – це стимул розвиватися, змінювати підхід, набирати якісний викладацький склад та боротися за студентів. А здорова конкуренція – шлях до розвитку. Студент не матиме грошей фізично, але матиме сертифікат у Дії", — додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.