В Евросоюзе могут отказаться от мелких монет

Президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйнен предлагает изъять из обращения монеты номиналом в один и два евроцента. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на рабочую программу Еврокомиссии.

Документ представят 29 января. В нем предлагается ввести "единообразные правила округления" и изъять мелкие монеты из обращения. Такое решение основано на отчете Еврокомиссии за 2018 год, согласно которому все больше стран еврозоны округляют цены до пяти центов.

В Еврокомиссии считают, что такой шаг позволит сократить производственные затраты на монеты, их учет и транспортировку.

В сентябре 2019 года НБУ разрешил банкам округлять суммы операций с наличными из-за изъятия из обращения мелких монет.

С 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. Все наличные расчеты осуществляются банками в суммах, кратных 10 копейкам. При безналичных расчетах округления не происходит.

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