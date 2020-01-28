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В Евросоюзе могут отказаться от мелких монет

В Евросоюзе могут отказаться от мелких монет
28.01.2020, 13:46

В Еврокомиссии считают, что отказ от монет в один и два евроцента позволит сэкономить на их производстве, учете и транспортировке

Президент Еврокомиссии Урсула фон Ляйнен предлагает изъять из обращения монеты номиналом в один и два евроцента. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на рабочую программу Еврокомиссии.

Документ представят 29 января. В нем предлагается ввести "единообразные правила округления" и изъять мелкие монеты из обращения. Такое решение основано на отчете Еврокомиссии за 2018 год, согласно которому все больше стран еврозоны округляют цены до пяти центов.

В Еврокомиссии считают, что такой шаг позволит сократить производственные затраты на монеты, их учет и транспортировку.

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еврокомиссия евроцент мелкие монеты
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