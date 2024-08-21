В Евросоюзе насчитали десятки тысяч компаний с российским участием. Больше всего – в Чехии

Не менее 46 000 европейских компаний должны отчитываться о своих финансовых переводах в рамках санкций против РФ

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В Евросоюзе насчитали 46 000 компаний с российским участием, которые должны будут отчитываться о своих трансакциях в соответствии с требованиями 12-го пакета санкций против России. Об этом сообщило агентство Moody's.

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Совет Евросоюза утвердил 12-й пакет в декабре 2023 года. Одно из его положений предусматривает введение новой меры, требующей сообщать о переводах от 100 000 евро за пределы Евросоюза от юридических лиц из ЕС, прямо или косвенно принадлежащих не менее чем на 40% россиянам или юридическим лицам, созданным в России.

По состоянию на июль 2024 года Moody's определило десятки тысяч таких компаний, больше всего – в Чехии (12 480), Болгарии (9581), Германии (4296), Латвии (3338), Италии (2539).

Лимит в 100 000 евро касается как одноразовых трансакций, так и общей суммы за полгода без минимального порога для каждой трансакции. Правила направлены на предотвращение потенциальных нарушений санкций и отслеживание потоков денег от европейских компаний, связанных с Россией.