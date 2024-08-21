У Євросоюзі нарахували десятки тисяч компаній з російською участю. Найбільше – в Чехії

Не менше ніж 46 000 європейських компаній повинні звітувати про свої фінансові перекази в межах санкцій проти РФ

Фото: depositphotos.com

У Євросоюзі нарахували 46 000 компаній з російською участю, які повинні будуть звітувати про свої трансакції відповідно до вимог 12-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомило агентство Moody's.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Рада Євросоюзу затвердила 12-й пакет у грудні 2023 року. Одне з його положень передбачає запровадження нового заходу, що вимагає повідомляти про перекази від 100 000 євро поза межі Євросоюзу від юридичних осіб із ЄС, які прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним в Росії.

Станом на липень 2024 року Moody’s визначило десятки тисяч таких компаній, найбільше – у Чехії (12 480), Болгарії (9581), Німеччині (4296), Латвії (3338), Італії (2539).

Ліміт у 100 000 євро стосується як одноразових трансакцій, так і загальної суми за пів року без мінімального порогу для кожної трансакції. Правила спрямовані на запобігання потенційним порушенням санкцій і відстеження потоків грошей від європейських компаній, пов’язаних з Росією.