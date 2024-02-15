В Германии начали выдавать первые платежные карты для беженцев
Фото: depositphotos.com

В Гамбурге первым заявителям начали выдавать специальные банковские карты для беженцев. Об этом пишет Bild.  

На такие карты перечисляется вся социальная помощь беженцам, при этом существуют ограничения на использование денег с карты. 

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В Гамбурге выдают сине-зеленую карту Visa, которая называется SocialCard. Эта карта отличается тем, что у нее нет никакого кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете. Снять наличными можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка. 

Цель введения такой платежной карты состоит в том, чтобы сделать нелегальную миграцию менее привлекательной, а также помешать беженцам отправлять деньги контрабандистам. Кроме того, у госслужащих станет меньше работы, поскольку им не придется вручную выдавать деньги в кассе. 

В январе 14 из 16 федеральных земель объявили, что до конца года введут общую платежную карту для беженцев. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели.  

Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия).  

Было выдано 200 карт, при этом 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.

Справка
Платежную карту для беженцев нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии. При этом в Германии картой можно оплачивать любые товары, включая алкоголь. Вводятся лимиты на снятие наличных с карты. Каждая федеральная земля устанавливает свои минимальные и максимальные лимиты. Также ограничены онлайн-покупки в других странах ЕС. В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей. Беженцам прекратят выплачивать соцпомощь, если на карте соберется не потраченных 5000 евро.
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