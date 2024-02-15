В Германии начали выдавать первые платежные карты для беженцев

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В Гамбурге первым заявителям начали выдавать специальные банковские карты для беженцев. Об этом пишет Bild.

На такие карты перечисляется вся социальная помощь беженцам, при этом существуют ограничения на использование денег с карты.

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В Гамбурге выдают сине-зеленую карту Visa, которая называется SocialCard. Эта карта отличается тем, что у нее нет никакого кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете. Снять наличными можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка.

Цель введения такой платежной карты состоит в том, чтобы сделать нелегальную миграцию менее привлекательной, а также помешать беженцам отправлять деньги контрабандистам. Кроме того, у госслужащих станет меньше работы, поскольку им не придется вручную выдавать деньги в кассе.

В январе 14 из 16 федеральных земель объявили, что до конца года введут общую платежную карту для беженцев. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели.

Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия).

Было выдано 200 карт, при этом 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.

Справка Платежную карту для беженцев нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии. При этом в Германии картой можно оплачивать любые товары, включая алкоголь. Вводятся лимиты на снятие наличных с карты. Каждая федеральная земля устанавливает свои минимальные и максимальные лимиты. Также ограничены онлайн-покупки в других странах ЕС. В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей. Беженцам прекратят выплачивать соцпомощь, если на карте соберется не потраченных 5000 евро. Платежную карту для беженцев нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за границей. Она действует только на территории Германии. При этом в Германии картой можно оплачивать любые товары, включая алкоголь. Вводятся лимиты на снятие наличных с карты. Каждая федеральная земля устанавливает свои минимальные и максимальные лимиты. Также ограничены онлайн-покупки в других странах ЕС. В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей. Беженцам прекратят выплачивать соцпомощь, если на карте соберется не потраченных 5000 евро.

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