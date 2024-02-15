В Германии начали выдавать первые платежные карты для беженцев
В Гамбурге первым заявителям начали выдавать специальные банковские карты для беженцев. Об этом пишет Bild.
На такие карты перечисляется вся социальная помощь беженцам, при этом существуют ограничения на использование денег с карты.
В Гамбурге выдают сине-зеленую карту Visa, которая называется SocialCard. Эта карта отличается тем, что у нее нет никакого кредитного баланса, то есть потратить можно только ту сумму, которая есть на счете. Снять наличными можно лишь небольшую часть денег — до 50 евро в месяц и дополнительно 10 евро на ребенка.
Цель введения такой платежной карты состоит в том, чтобы сделать нелегальную миграцию менее привлекательной, а также помешать беженцам отправлять деньги контрабандистам. Кроме того, у госслужащих станет меньше работы, поскольку им не придется вручную выдавать деньги в кассе.
В январе 14 из 16 федеральных земель объявили, что до конца года введут общую платежную карту для беженцев. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют создать свои собственные модели.
Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия).
Было выдано 200 карт, при этом 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.
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