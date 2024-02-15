У Німеччині почали видавати перші платіжні картки для біженців
У Гамбурзі першим заявникам почали видавати спеціальні банківські картки для біженців. Про це пише Bild.
На такі карти перераховується вся соціальна допомога біженцям, водночас існують обмеження використання грошей із картки.
У Гамбурзі видають синьо-зелену картку Visa, що називається SocialCard. Ця карта відрізняється тим, що вона не має ніякого кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку. Зняти готівкою можна лише невелику частину грошей – до 50 євро на місяць і додатково 10 євро на дитину.
Мета запровадження такої платіжної картки полягає в тому, щоб зробити нелегальну міграцію менш привабливою, а також завадити біженцям надсилати гроші контрабандистам. Окрім того, у держслужбовців поменшає роботи, оскільки їм не доведеться вручну видавати гроші в касі.
У січні 14 із 16 федеральних земель оголосили, що до кінця року введуть загальну платіжну картку для біженців. Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свої власні моделі.
Перший експеримент із платіжною карткою для біженців був запущений наприкінці грудня минулого року в окрузі Грайц (Тюрингія).
Було видано 200 карток, разом з тим 15 біженців із Сирії й Афганістану відмовилися від такої форми соцдопомоги та виїхали з округу.
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