У Німеччині почали видавати перші платіжні картки для біженців

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У Гамбурзі першим заявникам почали видавати спеціальні банківські картки для біженців. Про це пише Bild.

На такі карти перераховується вся соціальна допомога біженцям, водночас існують обмеження використання грошей із картки.

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У Гамбурзі видають синьо-зелену картку Visa, що називається SocialCard. Ця карта відрізняється тим, що вона не має ніякого кредитного балансу, тобто витратити можна тільки ту суму, яка є на рахунку. Зняти готівкою можна лише невелику частину грошей – до 50 євро на місяць і додатково 10 євро на дитину.

Мета запровадження такої платіжної картки полягає в тому, щоб зробити нелегальну міграцію менш привабливою, а також завадити біженцям надсилати гроші контрабандистам. Окрім того, у держслужбовців поменшає роботи, оскільки їм не доведеться вручну видавати гроші в касі.

У січні 14 із 16 федеральних земель оголосили, що до кінця року введуть загальну платіжну картку для біженців. Баварія та Мекленбург-Передня Померанія планують створити свої власні моделі.

Перший експеримент із платіжною карткою для біженців був запущений наприкінці грудня минулого року в окрузі Грайц (Тюрингія).

Було видано 200 карток, разом з тим 15 біженців із Сирії й Афганістану відмовилися від такої форми соцдопомоги та виїхали з округу.

Довідка Платіжну картку для біженців не можна використовувати для оплати товарів чи послуг за кордоном. Вона діє лише на території Німеччини. Водночас у Німеччині карткою можна сплачувати будь-які товари, включно й алкоголь. Вводяться ліміти на зняття готівки з картки. Кожна федеральна земля встановлює свої мінімальні й максимальні ліміти. Також обмежені онлайн-покупки в інших країнах ЄС. У разі нецільового використання коштів карта може бути анульована на вимогу влади. Біженцям припинять виплачувати соцдопомогу, якщо на карті збереться не витрачених 5000 євро. Платіжну картку для біженців не можна використовувати для оплати товарів чи послуг за кордоном. Вона діє лише на території Німеччини. Водночас у Німеччині карткою можна сплачувати будь-які товари, включно й алкоголь. Вводяться ліміти на зняття готівки з картки. Кожна федеральна земля встановлює свої мінімальні й максимальні ліміти. Також обмежені онлайн-покупки в інших країнах ЄС. У разі нецільового використання коштів карта може бути анульована на вимогу влади. Біженцям припинять виплачувати соцдопомогу, якщо на карті збереться не витрачених 5000 євро.

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