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21.05.2019, 17:57

В ГФС предупреждают о штрафах за неуплату налогов

В ГФС предупреждают о штрафах за неуплату налогов

В налоговой разъяснили, какая ответственность предусмотрена за несвоевременную уплату НДФЛ

За несвоевременную уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по результатам представленной годовой декларации об имущественном состоянии и доходах предусмотрены штрафы. Об этом предупреждает департамент коммуникаций Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

В ГФС напоминают, что физическое лицо, не зарегистрированное как физлицо-предприниматель, обязано самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства (налог на доходы физлиц и/или военный сбор), указанного в поданной им налоговой декларации.

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За неуплату налога/сбора по результатам предоставленной годовой декларации налогоплательщик должен заплатить штраф:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 10% погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней - 20% погашенной суммы налогового долга.

Кроме того, по истечении 90 календарных дней, следующих за последним днем ​​предельного срока уплаты налогового обязательства, начисляется пеня.

Напомним, что украинцы задекларировали 83,6 млрд грн доходов за 2018 год. Из них более 416 млн грн задекларировали почти 200 знаменитостей.

Ранее в ГФС объяснили, какие расходы можно включать в налоговую скидку.

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Теги: декларация о доходах, ГФС
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