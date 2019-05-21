В ГФС предупреждают о штрафах за неуплату налогов

За несвоевременную уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по результатам представленной годовой декларации об имущественном состоянии и доходах предусмотрены штрафы. Об этом предупреждает департамент коммуникаций Государственной фискальной службы Украины (ГФС).
В ГФС напоминают, что физическое лицо, не зарегистрированное как физлицо-предприниматель, обязано самостоятельно до 1 августа года, следующего за отчетным, уплатить сумму налогового обязательства (налог на доходы физлиц и/или военный сбор), указанного в поданной им налоговой декларации.
За неуплату налога/сбора по результатам предоставленной годовой декларации налогоплательщик должен заплатить штраф:
Кроме того, по истечении 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты налогового обязательства, начисляется пеня.
Напомним, что украинцы задекларировали 83,6 млрд грн доходов за 2018 год. Из них более 416 млн грн задекларировали почти 200 знаменитостей.
Ранее в ГФС объяснили, какие расходы можно включать в налоговую скидку.