В госбюджет поступил 151 млрд налогов и сборов в мае. План перевыполнен на 12 млрд грн
В общий фонд государственного бюджета поступило 151,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в мае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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В апреле бюджет получил 153,6 млрд грн налогов и сборов.
По итогам мая поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 99,8 млрд грн, в том числе:
- 42 млрд грн – налог на прибыль предприятий
- 20,2 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 32,8 млрд, возмещено – 12,7 млрд грн)
- 17,3 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор
- 11,4 млрд грн – акцизный налог
- 5,8 млрд грн – рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,4 млрд грн.
Платежи в бюджет были выше плана на 8,6% (+12 млрд грн).
Налоговая служба перевыполнила план на 6,6% (+6,2 млрд грн), Гостаможня — на 12,1% (+5,2 млрд грн).
В целом, по оперативным данным, по итогам мая 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 227,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 42 млрд грн (по состоянию на 31 мая) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
- 14 мая 2024 года налоговая служба сообщила, что финансовый сектор уплачивает больше всего налогов и сборов в бюджет. Рост выплат в 8,7 раза в первом квартале.