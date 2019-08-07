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В ICU отреагировали на претензии ГПУ о хищениях в Аграрном фонде

В ICU отреагировали на претензии ГПУ о хищениях в Аграрном фонде
07.08.2019, 16:22

Сооснователь ICU заявляет, что ГПУ пытается давить на компанию

Роль ICU в сделках с Аграрным фондом абсолютно правомерна, что подтверждено решениями судов всех трех инстанций в 2014 году, заявил сооснователь компании ICU Константин Стеценко в ответ на претензии Генпрокуратуры (ГПУ). Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ICU.

ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда в сделках купли-продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) между Фондом и Брокбизнесбанком бизнесмена Сергея Курченко.

По словам Стеценко, ГПУ была участником упомянутых судебных разбирательств и осведомлена о выводе всех судов.

"Теперь, спустя пять лет, генеральный прокурор почему-то решил вытащить это дело из-под сукна, при этом оперируя явно недостоверной информацией. Достаточно сказать, что я никогда не являлся заместителем Валерии Гонтаревой, а Алексей Филатов никогда не выступал в качестве юриста в этих сделках", - говорит Стеценко.

"Радует только то, что сумма так называемых "убытков" от этих сделок снизилась с 4 млрд грн, озвученных генпрокурором в мае, до 2 млрд грн в его заявлениях вчера, и затем вчера же он ее снизил до 150 млн грн. С такими темпами и до нуля недалеко", - добавил он.

По мнению Стеценко, ГПУ пытается оказать давление на него и компанию. Он заявил, что намерен "реагировать на эти действия в установленном законом порядке".

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