Доказательства есть. В ГПУ объяснили повестку Гонтаревой - видео

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие собрало достаточно доказательств, чтобы объявить подозрение экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко и экс-главе Администрации президента Петра Порошенко Алексею Филатову. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в YouTube-канале Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как пояснил Луценко, подозрения Гонтаревой и Стеценко объявлены по "делу Курченко" в части завладения средствами Аграрного фонда в 2014 году.

По словам генпрокурора, компания ICU в лице Гонтаревой и Стеценко при участии адвоката Филатова помогли "одному из банков" (вероятно, Брокбизнесбанк Сергея Курченко. – Ред.) вывести "около 150 млн грн" из Аграрного фонда.

"В 2014 году были выпущены облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для привлечения средств на посевной сезон. Аграрный фонд разместил эти ОВГЗ как залог для Национального банка, который перевел деньги на счет избранного коммерческого банка. В первые же дни после обмена ОВГЗ на деньги, эти деньги руководством банка были выведены за пределы Украины и разворованы", - пояснил Луценко.

Он сообщил, что судовые процессы по этому делу идут давно в отношении других участников схемы. Но ранее не дана была оценка роли брокерской компании ICU в этом деле.

"Ну и есть, вероятно, роль адвокатской компании г-на Филатова, которая обслуживала эту сделку", - сказал Луценко.

"Сегодня собрано достаточно доказательств и не допущено никаких нарушений порядка объявления подозрения", - добавил он.

Как объяснил Генпрокурор, в апреле прокурор Кулик нарушил процедуры вручения подозрения указанным лицам из-за "максимальной политизации момента". Но после дело было передано в другое управление, старшим группы прокуроров был назначен нынешний заместитель Луценко Сергей Кись. Оценив доказательства, собранные командой Кулика, Кись решил, что они достаточные.