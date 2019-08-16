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В Кабмине заявили, что возобновят финансирование городов

В Кабмине заявили, что возобновят финансирование городов
16.08.2019, 14:27

Регионы получат финансирование, начиная с августа, заявили в правительстве

Кабинет министров на заседании 14 августа принял решение обеспечить финансирование программ и проектов развития регионов согласно графику, сообщает пресс-служба правительства.

"Кабинет министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это закреплено в протокольном поручении правительства.

"График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - говорят в Кабмине.

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