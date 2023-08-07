UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве остановили работу более 700 промышленных предприятий и 10% бизнеса в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 16:25
В Киеве остановили работу более 700 промышленных предприятий и 10% бизнеса в 2022 году - Фото
Фото: ЕРА

За военный 2022 год из 1140 крупнейших промышленных предприятий Киева на конец года продолжали работать только 417. Об этом говорится в годовом отчете Киевской городской госадминистрации.  

Объемы промышленного производства в столице сократились на 30,6%, численность работников в промышленном секторе сократилось в два раза до 60 000 человек. При этом объем реализованной промышленной продукции работающими предприятиями вырос на 6,2% по сравнению с 2021 годом, до 503 млрд грн. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Война привела к закрытию 10% коммерческих компаний в Киеве в 2022 году. Всего 45% бизнеса работали в полном объеме, 42% – частично на конец года. 

Капитальные инвестиции сократились за год на 15,8%, до 143,1 млрд грн. 

Объемы строительства снизились на 72,8% по сравнению с 2021 годом. Количество принятого в эксплуатацию жилого фонда упало на 53,7% (до 990 100 кв. м), нежилого — на 46,5% (до 481 000 кв. м). 

Экспорт сократился на 31,7%, до $10,4 млрд, импорт — на 29,1%, до $22 млрд. 

Число внутренних туристов в столицу упало в 12,2 раза, иностранных – в 10,4 раза. 

Средняя месячная зарплата в Киеве за 2022 год выросла с 21 700 грн до 25 400 грн. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Роман Брыль
зарплатапромышленностьКГГАгодовой отчет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 