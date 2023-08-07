В Киеве остановили работу более 700 промышленных предприятий и 10% бизнеса в 2022 году

За военный 2022 год из 1140 крупнейших промышленных предприятий Киева на конец года продолжали работать только 417. Об этом говорится в годовом отчете Киевской городской госадминистрации.

Объемы промышленного производства в столице сократились на 30,6%, численность работников в промышленном секторе сократилось в два раза до 60 000 человек. При этом объем реализованной промышленной продукции работающими предприятиями вырос на 6,2% по сравнению с 2021 годом, до 503 млрд грн.

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Война привела к закрытию 10% коммерческих компаний в Киеве в 2022 году. Всего 45% бизнеса работали в полном объеме, 42% – частично на конец года.

Капитальные инвестиции сократились за год на 15,8%, до 143,1 млрд грн.

Объемы строительства снизились на 72,8% по сравнению с 2021 годом. Количество принятого в эксплуатацию жилого фонда упало на 53,7% (до 990 100 кв. м), нежилого — на 46,5% (до 481 000 кв. м).

Экспорт сократился на 31,7%, до $10,4 млрд, импорт — на 29,1%, до $22 млрд.

Число внутренних туристов в столицу упало в 12,2 раза, иностранных – в 10,4 раза.

Средняя месячная зарплата в Киеве за 2022 год выросла с 21 700 грн до 25 400 грн.

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