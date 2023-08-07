У Києві зупинили роботу понад 700 промислових підприємств та 10% бізнесу у 2022 році

За воєнний 2022 рік із 1140 найбільших промислових підприємств Києва на кінець року продовжували працювати лише 417. Про це йдеться у річному звіті Київської міської держадміністрації.

Обсяги промислового виробництва у столиці скоротилися на 30,6%, чисельність працівників у промисловому секторі скоротилася вдвічі до 60 000 осіб. При цьому обсяг реалізованої промислової продукції підприємств, які продовжували працювати, зріс на 6,2% порівняно з 2021 роком, до 503 млрд грн.

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Війна призвела до закриття 10% комерційних компаній у Києві у 2022 році. Лише 45% бізнесу працювали у повному обсязі, 42% – частково на кінець року.

Капітальні інвестиції скоротилися протягом року на 15,8%, до 143,1 млрд грн.

Обсяги будівництва зменшилися на 72,8% порівняно з 2021 роком. Кількість прийнятого в експлуатацію житлового фонду впала на 53,7% (до 990 100 кв. м), нежитлового – на 46,5% (до 481 000 кв. м).

Експорт скоротився на 31,7%, до $10,4 млрд, імпорт — на 29,1%, до $22 млрд.

Кількість внутрішніх туристів у столицю впало у 12,2 раза, іноземних – у 10,4 раза.

Середня місячна зарплата у Києві за 2022 рік зросла з 21 700 грн до 25 400 грн.

25 липня 2023 року Київ збільшив до 5 млрд грн фінансування із міського бюджету Сил оборони.

За рік Київ втратив 2,4 мільярда гривень через зупинки транспорту під час тривог.

7 серпня opendatabot показав, що найменші пенсії отримують українці у Тернопільській області, найбільші – у Києві.

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