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В Минэкономики хотят, чтобы зарплаты росли на 2000 грн в год

В Минэкономики хотят, чтобы зарплаты росли на 2000 грн в год
23.12.2019, 13:36

Милованов рассказал о планах по сокращению безработицы и повышении средней зарплаты

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует сократить количество безработных с 1,5 млн до 900 000 человек и повышать заработные платы минимум на 2000 грн в год. Об этом заявил глава ведомства Тимофей Милованов во время визита на ГП Турбоатом.

"У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту", - цитирует Милованова пресс-служба министерства.

В ведомстве хотят сократить безработицу до 5% и ежегодно повышать зарплаты “хотя бы” на 2000 грн. При этом инфляция не должна превышать 5%.

Милованов добавил, что нужно изменить работу государственных центров занятости.

“Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят”, - сказал глава Минэкономики.

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Тимофей Милованов зарплата средняя зарплата безработица
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