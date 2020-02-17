В Минэкономики рассказали, как будет расти зарплата в 2020 году

Размер реальной заработной платы в Украине должен увеличится на 8-9% в 2020 году. Об этом на брифинге во время презентации стратегии экономического роста заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.
"О заработной плате в реальном выражении, то есть скорректированной на уровень инфляции, ее темпы будут сохранятся на прошлогоднем уровне", - сказал Николайчук и добавил, что в 2019 году темпы роста реальной заработной платы были 9,8%.
По словам замминистра экономики, номинальный рост зарплат уменьшится, с учетом значительного сокращения уровня инфляции и его падения по итогам января ниже 4% в годовом измерении.
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Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей.
Номинальная зарплата включает тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления: налог на доходы физических лиц, военный сбор.