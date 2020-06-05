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В Минфине сказали, когда обнародуют меморандум с МВФ

В Минфине сказали, когда обнародуют меморандум с МВФ
05.06.2020, 18:06

Решение о программе stand-by для Украины совет МВФ рассмотрит 9 июня

Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике будут опубликованы сразу после принятия решения советом директоров Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В сообщении уточняют, что документы будут опубликованы на официальных сайтах МВФ, Минфина и Национального банка Украины (НБУ) как это и предусмотрено политикой прозрачности Фонда.

В Минфине ссылаются на Обновленное пособие по политике прозрачности Фонда, которое регулирует взаимоотношения МВФ со странами-членами. Согласно пособию, большинство документов не может быть опубликовано до даты заседания совета МВФ.

Кроме того, в пособии указано, что МВФ рекомендует государственным органам страны-члена воздержаться от публикации письма о намерениях и меморандума до момента их рассмотрения советом МВФ.

"Заблаговременная публикация может быть воспринята как преждевременное решение Совета директоров и создать ложное впечатление, что Фонд уже утвердил запрос страны-члена", - отмечают в Минфине.

  • МВФ может одобрить новую кредитную программу для Украины 9 июня. В рамках этой программы Украина получит $5 млрд в течение 1,5 года.
  • Что Украина обещает изменить ради кредита МВФ, в частности, в энергетическом секторе читайте здесь >>>

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Анна Андреева
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МВФ Минфин программа мвф меморандум с МВФ
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