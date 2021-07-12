Законопроект о налоге на прибыль корпораций появится весной 2022 года – Минфин США

Законопроект о глобальном налоге на прибыль транснациональных корпораций подготовят к рассмотрению весной 2022 года. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

По ее словам, внедрение глобального налога – один из двух аспектов налогового соглашения Организации экономического сотрудничества и развития (объединение 37 развитых стран). Внедрение глобального налога в 15% предполагает отмену одностороннего налога на цифровые услуги в странах. Для этого потребуется многостороннее налоговое соглашение, добавила Йеллен. Также ратифицировать документ должен будет Конгресс США, пишет агентство.

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"Компонент 1 (глобальный налог, – ред.) будет продвигаться немного медленнее. Мы будем работать с Конгрессом (США, – ред.). Он может быть готов весной 2022 года, и на этом этапе мы попытаемся определить, что необходимо для его реализации", – заявила Йеллен, отвечая на вопрос, потребуется ли большинство (две трети) в Сенате США для утверждения налога.

Она добавила, что страны ЕС уже готовы отменить свои налоги на цифровые услуги в обмен на введение налога в 15% для корпораций. При этом налоговое соглашение не подписали Ирландия, Венгрия, Эстония, Кения и Нигерия.

Новый налог в 15% позволит крупным прибыльным компаниям, включая Google и Facebook, платить налоги и в странах, где они ведут деятельность, а не только в странах, где размещены их штаб-квартиры.

В мае Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне15% или выше. В июне страны G7 после многолетней дискуссии достигли соглашения о введении налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики. В июле 130 стран (90% мирового ВВП) предварительно одобрили введение глобального минимального налога для корпораций. Новый налог ежегодгно должен приносить до $150 млрд дополнительных поступлений. Внедрить налог должны к 2023 году.

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