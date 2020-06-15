В Минсоцполитики анонсируют рост минимальной зарплаты

Во втором полугодии минимальная заработная плата вырастет больше, чем на 500 грн, прогнозирует в интервью для Интерфакс-Украина министр социальной политики Марина Лазебная.

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В ведомстве считают, что минимальную заработную плату нужно повышать уже со второго полугодия. Министерство финансов и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства проводят расчеты размера этой зарплаты, отмечает Лазебная, подчеркивая, что вырастет она "не на 500 грн, это точно".

По данным Минфина, по состоянию на сегодняшний день минимальная заработная плата с 1 января текущего года составляет 4723 грн.

По апрельским прогнозам Минэкономики средняя зарплата в Украине в 2021 году увеличится на 10%.

20 мая президент Владимир Зеленский прокомментировал прогноз ЮНИСЕФ о том, что в стране 6 млн человек могут оказаться за чертой бедности, сказав, что зарплата в 5000-6000 грн не означает бедность.

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