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10.06.2019, 09:13

В МВФ назвали главную угрозу для мировой экономики

В МВФ назвали главную угрозу для мировой экономики

По мнению главы Международного валютного фонда, мировой ВВП может снизиться на $455 млрд из-за тарифного конфликта между США и КНР

Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на завершении саммита "большой двадцатки" (G20) в японском городе Фукуока  9 июня, передает DW.

Во встрече участвовали министры финансов и главы центробанков стран-членов G20.

По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и Соединенными Штатами Америки может привести к снижению мирового ВВП на 0,5% (или $455 млрд) в 2020 году. Разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей, подчеркнула Лагард.

Кроме того, глава МВФ отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на "осторожные признаки стабилизации", которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях", говорится в заявлении Лагард.

Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином обострился в мае 2019 года, когда после неудавшихся переговоров президент США Дональд Трамп пригрозил поднять таможенные пошлины на товары из КНР до 25 процентов. Надежды на урегулирование спора теперь связаны со встречей Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня.

Ранее экономисты агентства Bloomberg смоделировали несколько сценариев, по которым может развиваться торговая война между США и Китаем. Согласно их подсчетам, объем мирового ВВП в 2021 году может упасть на $600 млрд, если пошлины будут расширены и охватят весь американо-китайский рынок. Если торговой войны удастся избежать, экономики двух стран все равно ожидает замедление через два года, считают эксперты. Рост ВВП США замедлится на 0,2%, Китая - на 0,5%. Замедлится также рост мирового производства.

Напомним, что в январе в МВФ прогнозировали рост мировой экономики на уровне 3,5%.

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Теги: МВФ, ВВП, кристин лагард, рост мировой экономики, угрозы ВВП
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