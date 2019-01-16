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16.01.2019, 14:42

В МВФ назвали ключевые вызовы для Украины в 2019 году

В МВФ назвали ключевые вызовы для Украины в 2019 году

МВФ определил четыре главных вызова для экономики страны

Международный валютный фонд считает ключевыми вызовами для Украины в 2019 году сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов и структурные реформы. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман.

"Мы видим четыре ключевых вызова для Украины в 2019 году: сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов, структурные реформы», - сказал он.

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Ранее НБУ опубликовал программу действий на текущий год. Согласно документу, Нацбанк считает, что рост украинской экономики может столкнуться со стагнацией из-за предстоящих президентских и парламентских выборов, трудовой миграции, военной агрессии России и замедления мировой экономики.

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Теги: вызовы для экономики украины, макроэкономическая стабильность, привлечение инвестиций
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