В МВФ назвали ключевые вызовы для Украины в 2019 году

Международный валютный фонд считает ключевыми вызовами для Украины в 2019 году сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов и структурные реформы. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман.

"Мы видим четыре ключевых вызова для Украины в 2019 году: сохранение макроэкономической стабильности, привлечение инвестиций, укрепление государственных институтов, структурные реформы», - сказал он.

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Ранее НБУ опубликовал программу действий на текущий год. Согласно документу, Нацбанк считает, что рост украинской экономики может столкнуться со стагнацией из-за предстоящих президентских и парламентских выборов, трудовой миграции, военной агрессии России и замедления мировой экономики.