В МВФ отреагировали на назначение нового главы НБУ

В Международном валютном фонде (МВФ) приветствуют назначение главы Национального банка Украины (НБУ) и надеются, что независимость регулятора сохранится и под руководством нового председателя. Об этом сказано в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Господин Кирилл Шевченко назначен председателем Национального банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях", - отметил Люнгман.

По его словам, в последние годы НБУ проводил эффективную денежно-кредитную, курсовую и финансовую политику, что усилило экономику Украины.

"Чрезвычайно важно, чтобы независимость центробанка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма сохранились и под руководством нового председателя", - отметил Люнгман.

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Юрий Тарасовский

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