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В НБУ ожидают роста ставки в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 08:42
В НБУ ожидают роста ставки в 2022 году - Фото
Фото сайт НБУ

Комитет по монетарной политике Национального банка считает, что для приведения инфляции к цели в 5% в следующем году с высокой вероятностью придется усиливать монетарную политику. Об этом стало известно по итогам дискуссии членов Комитета, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Во время заседания 8 декабря трое из 10 членов Комитета высказались за повышение учетной ставки до 9% в декабре. Из этих семи, два члена колебались между повышением ставки на 0,5 п.п. и 1 п.п. до 9,5%.

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Колебания одного из членов комитета были обусловлены тем, что мировые цены на энергоносители будут оставаться высокими еще долгое время. Также, по его словам, не исключено, что следующий урожай будет меньше рекордного, что может негативно повлиять во втором полугодии 2022 года.

В то же время он отметил слабость восстановления экономики после кризиса, а потому слишком агрессивное усиление монетарной политики может спровоцировать рецессионные процессы в экономике.

Существенное повышение учетной ставки рассматривал еще один, третий член комитета, но тоже избрал вариант с шагом в 0,5 п. п.

Несколько участников дискуссии отметили, что в условиях слабости монетарной трансмиссии по процентному каналу и существенному девальвационному давлению, решения НБУ по учетной ставке должны направляться прежде всего на улучшение инфляционных ожиданий.

Таким решением является повышение ставки на 0,5 и. п., что совпадает с ожиданиями рынка. Больший шаг может быть воспринят как запоздалая экстренная мера (emergency hike) в условиях военной эскалации и усиленного карантина.

Три из десяти членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,5% в декабре. Они сошлись на том, что промедление с более решительным усилением монетарной политики представляет угрозу возвращения инфляции в целевой диапазон в 2022 году.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки все члены КМП согласились, что приведение инфляции к цели 5% в 2022 году с высокой вероятностью потребует дальнейшего усиления монетарных условий.

Большинство членов КМП высказались за дальнейшее повышение учетной ставки на ближайших заседаниях.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию – чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей стоят кредиты и депозиты. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги, а не тратить их на потребление. В последнем случае спрос на товары сокращается, инфляция замедляется. Обратная сторона роста учетной ставки – сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.
  • В июне НБУ решил не изменять учетную ставку (7,5%). В то же время регулятор начал постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов (долгосрочное рефинансирование). Ожидалось, что это усугубит эффект предварительного повышения учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции. 22 июля НБУ повысил ставку до 8% в ответ на ускорение инфляции. 9 сентября 2021 года НБУ повысил учетную ставку до 8,5% для сдерживания инфляции.
  • 9 декабря Национальный банк повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 9%.

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Наталия Софиенко
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НБУ учетная ставка
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