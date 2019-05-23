В НБУ оценили, как роспуск Рады повлиял на валютный рынок

Политическая неопределенность в связи с роспуском Верховной Рады и возможной отставкой Кабинета Министров пока не повлияла на финансовый рынок Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на главу Национального банка Якова Смолия.

"Выборы происходят в каждой стране, и в период выборов есть определенная турбулентность. На сегодня мы не видим каких-то существенных потрясений на финансовом, валютном рынке, в банковском секторе. Ситуация понятная, контролируемая, ожидаемая. Я не вижу признаков кризиса", - сказал он.

По его словам, позавчера НБУ вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты и пополнил золотовалютные резервы на $20 млн. "Сегодня, после вчерашних новых заявлений, каких-то существенных колебаний на валютном рынке мы не ощущаем. Обычная ситуация", - заключил глава НБУ.

Вчера глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского

LIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент привел на Банковую.

Ранее сообщалось, что объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за первые три месяца текущего года составил $0,8 млрд.