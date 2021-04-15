В НБУ оценили влияние обострения на Донбассе на украинские облигации и валютный рынок

Эскалация Россией войны на Донбассе снизила иностранные инвестиции в украинские ОВГЗ и заставила инвесторов активнее покупать валюту. Об этом на брифинге сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"До концентрации войск Россией инвесторы-нерезиденты достаточно активно покупали ОВГЗ, несмотря на временную задержку в пересмотре программы с МВФ. После новостей о начале эскалации мы почувствовали спрос среди нерезидентов на покупку валюты", – заявил Шевченко.

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Чтобы сгладить спрос на валюту, НБУ проводил интервенции на валютном рынке. Нацбанк имеет достаточно золото-валютных резервов, чтобы сдерживать дополнительный спрос на валюту.

Замглавы НБУ Юрий Гелетей заявил, что агрессивные действия России ухудшили оценку инвесторами украинского рынка. Сейчас спрос на ОВГЗ среди иностранцев небольшой.

При этом интерес нерезидентов может простимулировать появление украинских ОВГЗ в перспективном индексе JPMorgan Government Bond Index – Emerging Markets (GBI-EM), считает он.

Привлечения новых ОВГЗ составят 50-60 млрд грн в 2021 году, добавил Гелетей.

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Александр Мясищев

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