В НБУ подсчитали иностранные инвестиции за 2019 год

В 2019 году чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) оценен в $2,5 млрд, что на $100 млн больше чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Отмечается, что 75% ПИИ было направлено в реальный сектор, а доля операций переоформления долга в уставный капитал составляла 5% от общего объема (в 2018 году - 18%).

"Без учета операций, связанных с перепродажей Vodafone Украина, чистый приток оценен в $2,9 млрд. Чистый приток в реальный сектор составил $2,3 млрд, что в 1,7 раза превышает уровень 2018 ($1,4 млрд)", - уточняют в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке отмечают, что из-за особенностей заключения соглашения часть операций по перепродаже Vodafone Украины отражена в платежном балансе как инвестиции из Украины.