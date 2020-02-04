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В НБУ подсчитали иностранные инвестиции за 2019 год

В НБУ подсчитали иностранные инвестиции за 2019 год
04.02.2020, 11:54

По данным Нацбанка, 75% прямых иностранных инвестиций направлено в реальный сектор

В 2019 году чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) оценен в $2,5 млрд, что на $100 млн  больше чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Отмечается, что 75% ПИИ было направлено в реальный сектор, а доля операций переоформления долга в уставный капитал составляла 5% от общего объема (в 2018 году - 18%).

"Без учета операций, связанных с перепродажей Vodafone Украина, чистый приток оценен в $2,9 млрд. Чистый приток в реальный сектор составил $2,3 млрд, что в 1,7 раза превышает уровень 2018 ($1,4 млрд)", - уточняют в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке отмечают, что из-за особенностей заключения соглашения часть операций по перепродаже Vodafone Украины отражена в платежном балансе как инвестиции из Украины.

  • В 2018 году в Украину было инвестировано $2,35 млрд, в 2017-м - $2,2 млрд, в 2016-м - $3,28 млрд, 2015-м - $2,96 млрд, 2014-м - $410 млн.
  • По данным Госстата, прямые иностранные инвестиции в экономику Украины за девять месяцев 2019 года выросли на $1,8 млрд.
  • 3 декабря 2019 года азербайджанская компания NEQSOL Holding объявила о завершении сделки по приобретению Vodafone Украина. Сумма сделки - $734 млн, включая отложенный платеж на $84 млн.
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НБУ инвестиции пии прямые иностранные инвестиции
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