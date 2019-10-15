В НБУ прокомментировали решение суда Лондона по ПриватБанку

В Национальном банке назвали решение Апелляционного суда Лондона по ПриватБанку хорошей новостью для налогоплательщиков и для украинской экономики в целом.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это решение позволит продолжить работу по защите интересов банка и возмещению средств вкладчиков, незаконно выведенных из ПриватБанка до вхождения государства в его капитал.

"Национальный банк убежден, что Высокий суд Лондона и в дальнейшем будет рассматривать дело справедливо, беспристрастно и прозрачно", - говорится в сообщении.

15 октября Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову . Решение суда означает, что арест акт ивов Коломойского продолжится, а Лондонский суд начнет разбирательство по иску банка по существу .

Игорю Коломойскому Геннадию Боголюбову В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против бывших собственников и шести компаний, которые им предположительно принадлежат или находятся под их контролем. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд.



В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело , но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий.

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