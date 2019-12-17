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В НБУ раскрыли, что сделают с Приватом, если победит Коломойский

В НБУ раскрыли, что сделают с Приватом, если победит Коломойский
17.12.2019, 15:52

Если суд по Привату выиграет Коломойский, банк снова признают неплатежеспособным

Если государство проиграет апелляцию Игорю Коломойскому о законности национализации ПриватБанка, Национальный банк (НБУ) признает Приват неплатежеспособным. Об этом сообщила 17 декабря замглавы НБУ Катерина Рожкова во время презентации декабрьского отчета регулятора о финансовой стабильности.

"Если будут отменять национализацию, это будет означать двустороннюю реституцию, то есть отмену всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и будет признан неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством", - сказала она.

Рожкова отметила, что решение апелляционного административного суда не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

"Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы планируем и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", - добавила замглавы НБУ.

Подробнее о плане Кабмина и Нацбанка читайте в материале: ПриватБанк готовят к “банкротству” из-за судов Коломойского. И это хороший сценарий

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