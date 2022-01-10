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В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 18:38
В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения - Фото
Олег Устенко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине могут ввести аналоги американских чеков на продукты по системе food stamp, как один из способов поддержки населения при сильном росте инфляции в 2022 году, сообщил советник президента Олег Устенко на своей странице в Facebook.

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По его словам, мировой рост цен на продовольстве неизбежен и прогнозируется, что стоимость сырьевых товаров в 2022 году вырастет на 10-20%. 

"Учитывая, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая – почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком", – сообщил он.

По его словам, в случае 20-процентного ценового шока по продовольственной сырьевой группе может привести к инфляционному скачку в Украине от 8% до 10%.  Олег Устенко также отметил, что в случае реализации "отрицательного сценария" государство защитит менее состоятельных граждан.

В частности, каналы поддержки государства могут быть разнообразными – начиная от адресных выплат по аналогии с текущей программой через систему "Дия" до аналога американских food stamp. Устенко уточнил, что система food stamp не связана с "советскими талонами, карточками и другими историческими атрибутами".

По его словам, базовый сценарий роста инфляции, рассматриваемый ОП, это инфляция на уровне 7% в 2022 году.

"Но ситуация зависит не только от Украины, но и от внешних шоков", – добавил он.

Программа продовольственных талонов (The food stamp program) – главная программа продовольственной помощи в США предусматривает финансовую помощь на приобретение пищевых продуктов (талоны на питание) людям и семьям с низким или нулевым доходом.
  • В декабре  2021 года НБУ повысил учетную ставку до 9,0% в целях борьбы с ростом инфляции.
  • По итогам 2021 года потребительские цены в Украине выросли на 10%, что является наибольшим показателем с 2017 года (13,7%).

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Наталия Фреик
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