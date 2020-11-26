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В октябре госдолг Украины вырос на 22 млрд грн – Минфин

26.11.2020, 20:36
В октябре госдолг Украины вырос на 22 млрд грн – Минфин - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

За октябрь 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 22,52 млрд грн и на $38 млн в долларовом эквиваленте. Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины.

По состоянию на 31 октября 2020 года госдолг и гарантированный государством долг составлял 2,368 трлн грн ($83,27 млрд).

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Государственный и гарантированный государством внешний долг составил 1,450 трлн грн (61,24% от совокупного долга) или $51 млрд. Государственный и гарантированный государством внутренний долг 917,92 млрд грн (38,76% от совокупного долга) или $32,28 млрд.

Госдолг составил 2,087 трлн грн (88,12%) или $73,38 млрд. 

Государственный внешний долг составлял 1,193 трлн грн (50,38% или $41,96 млрд. За месяц внешний долг вырос на 5,93 млрд грн. 

Государственный внутренний долг составлял 893,73 млрд грн или $31,43 млрд (37,74%) или $31,43 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составлял 281,30 млрд грн (11,88%) или $9,89 млрд. В том числе: гарантированный государством внешний долг – 257,1 млрд грн (10,86%) или $9,04 млрд. Гарантированный государством внутренний долг - 24,2 млрд грн (1,02%) или $0,85 млрд.

Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (займа). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка Украины на последний день отчетного периода и включает операции по сей день.

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Александр Мясищев
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