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В Польше уже 76% украинцам хватает зарплаты, чтобы самим платить за аренду жилья — опрос

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 19:26
В Польше уже 76% украинцам хватает зарплаты, чтобы самим платить за аренду жилья — опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

В Польше 76% украинцев снимают жилье за свой счет. Год назад самостоятельно оплачивали съемное жилье 56%, свидетельствуют данные опроса аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.    

По состоянию на середину октября 15% украинцам жилье обеспечивали работодатели (в ноябре прошлого года – 22%), 4% живут за счет благотворительных организаций (10% год назад), 3% приютили поляки, которым правительство платит компенсацию (5% год назад) и 2% живут во временном жилье от государства (5% год назад). 

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В агентстве объясняют увеличение количества украинцев, которые самостоятельно снимают жилье, низким уровнем социальной помощи в Польше, по сравнению, например, с Германией, Бельгией или Швейцарией. Поэтому, чтобы оставаться в стране — необходимо иметь работу. А уровень зарплат украинцев в Польше дает возможность снимать отдельное жилье.

Снижение обеспечения жильем работодателями связано с тем, что уехавшие из-за войны украинцы преимущественно проживают с детьми, а жилье от работодателя в основном адаптировано для трудовых мигрантов.

"Цифры показывают, что украинцы уже стали самодостаточными в Польше. Это связано с адаптацией и отсутствием социальных программ, как в более богатых странах Европы. Подавляющее большинство уже выучили польский язык. Это помогает устраиваться на работу по специальности, получать высокую заработную плату и арендовать жилье", — прокомментировала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Опрос проводился 1 – 20 октября 2023 методом электронного анкетирования, участие в котором приняли 903 трудоустроенных украинцев.

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Роман Брыль
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