У Польщі вже 76% українцям вистачає зарплати, аби самим платити за оренду житла – опитування

У Польщі 76% українців винаймають житло власним коштом. Рік тому самостійно оплачували орендоване житло 56%, свідчать дані опитування аналітичного центру міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

Станом на середину жовтня 15% українцям житло забезпечували роботодавці (у листопаді минулого року – 22%), 4% живуть коштом благодійних організацій (10% рік тому), 3% дали притулок поляки, яким уряд платить компенсацію (5% рік тому) і 2% живуть у тимчасовому житлі від держави (5% рік тому).

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В агентстві пояснюють збільшення кількості українців, які самостійно винаймають житло, низьким рівнем соціальної допомоги в Польщі, порівняно, наприклад, із Німеччиною, Бельгією чи Швейцарією. Тому, щоб залишатися в країні, необхідно мати роботу. А рівень зарплат українців у Польщі дає можливість винаймати окреме житло.

Зниження забезпечення житлом від роботодавців пов'язане з тим, що українці, які виїхали через війну, переважно проживають із дітьми, а житло від роботодавця в основному адаптоване для трудових мігрантів.

"Цифри показують, що українці вже стали самодостатніми в Польщі. Це пов'язано з адаптацією та відсутністю соціальних програм, як у багатших країнах Європи. Переважна більшість уже вивчила польську мову. Це допомагає влаштовуватися на роботу за спеціальністю, отримувати високу заробітну плату й орендувати житло ", – прокоментувала Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Опитування проводилося 1 – 20 жовтня 2023 року методом електронного анкетування, участь у якому взяли 903 працевлаштованих українців.

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