В помощь украинцам Австрия дает 10 млн евро

Австрия поддерживает украинцев с самого начала нападения России

Австрия. Фото - Depositphotos

Австрия выделила 10 миллионов евро гуманитарной помощи украинцам. С выделением нового пакета государственная помощь Австрии украинскому народу выросла до более чем 250 млн евро, сообщает МИД Австрии.

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"На третьем году войны народ Украины все еще нуждается в нашей поддержке, и мы помогаем ему еще 10 миллионами евро гуманитарной помощи", – заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Помощь будет выделена из фонда чрезвычайных ситуаций за границей (AKF) Министерства иностранных дел Австрии.

В МИД отметили, что около 6 млн евро пойдут австрийской инициативе "Сосед в беде", которая оказывает экстренную помощь нуждающимся людям, включая поставки питьевой воды, продуктов питания и временного убежища.

По 2 млн евро получат Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Жестокая агрессивная война Путина, нарушающая международное право, направлена на деморализацию украинского населения, разрушение Украины и жизненно важной инфраструктуры, а также на раскол европейского сообщества государств. Мы не будем с этим мириться. Австрия поддерживает украинцев с самого начала нападения – выделив 250 млн евро, Австрия уже помогла облегчить страдания в стране, поддержать тех, кто ищет защиты в соседних странах, а также сделать возможной работу по восстановлению", – заявил вице-канцлер Австрии Вернер Коглер.