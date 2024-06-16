На допомогу українцям Австрія дає 10 млн євро

Австрія підтримує українців з самого початку нападу Росії

Австрія. Фото - Depositphotos

Австрія виділила 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги українцям. З виділенням нового пакету державна допомога Австрії українському народу зросла до понад 250 млн євро, повідомляє МЗС Австрії.

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"На третьому році війни народ України все ще потребує нашої підтримки, і ми допомагаємо йому ще 10 мільйонами євро гуманітарної допомоги", – заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Допомога буде виділена з фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) Міністерства закордонних справ Австрії.

У МЗС зазначили, що близько 6 млн євро підуть австрійській ініціативі "Сусід у біді", яка надає екстрену допомогу людям, які її потребують, зокрема постачання питної води, продуктів харчування та тимчасового притулку.

По 2 млн євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

"Жорстока агресивна війна Путіна, яка порушує міжнародне право, спрямована на деморалізацію українського населення, руйнування України та життєво важливої інфраструктури, а також на розкол європейської спільноти держав. Ми не будемо з цим миритися. Австрія підтримує українців з самого початку нападу – виділивши 250 млн євро, Австрія вже допомогла полегшити страждання в країні, підтримати тих, хто шукає захисту в сусідніх країнах, а також уможливити роботи з відновлення", – заявив віцеканцлер Австрії Вернер Коглер.