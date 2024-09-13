В Раде уже работают над налогообложением международных посылок – Гетманцев

В Верховной Раде разрабатывается законопроект, который введет налоги для международных посылок. Дата принятия документа пока неизвестна

Фото: depositphotos.com

Верховная Рада готовит законопроект об отмене таможенных льгот для международных посылок, о чем сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии для Экономической правды.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Мы не отказались от этой инициативы. Планируем отменить льготу для посылок отдельным разрабатываемым законопроектом", – отметил Гетманцев.

Однако сроки, когда этот законопроект будет готов, пока остаются неизвестными.

В Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро. Это означает, что все посылки, стоимость которых не превышает 150 евро, не содержащие запрещенных к ввозу в страну товаров или веществ, не нарушают авторского права и имеют правильно заполненные сопроводительные документы, не облагаются налогом и не подлежат растаможке. Если посылка стоит менее 150 евро, то она сразу отправляется по адресу получателя без задержек на таможне.

По статистике, за 2023 год без налогов в Украину ввезли 51,5 млн единиц международных почтовых отправлений. В среднем выходит, что каждый украинец получил две посылки за год.