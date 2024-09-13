В Раде уже работают над налогообложением международных посылок – Гетманцев
Верховная Рада готовит законопроект об отмене таможенных льгот для международных посылок, о чем сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии для Экономической правды.
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"Мы не отказались от этой инициативы. Планируем отменить льготу для посылок отдельным разрабатываемым законопроектом", – отметил Гетманцев.
Однако сроки, когда этот законопроект будет готов, пока остаются неизвестными.
В Украине существует установленный государством таможенный лимит в 150 евро. Это означает, что все посылки, стоимость которых не превышает 150 евро, не содержащие запрещенных к ввозу в страну товаров или веществ, не нарушают авторского права и имеют правильно заполненные сопроводительные документы, не облагаются налогом и не подлежат растаможке. Если посылка стоит менее 150 евро, то она сразу отправляется по адресу получателя без задержек на таможне.
По статистике, за 2023 год без налогов в Украину ввезли 51,5 млн единиц международных почтовых отправлений. В среднем выходит, что каждый украинец получил две посылки за год.
- 18 июля Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается повысить отдельные налоги. В основном они касаются военного сбора, но одно из предложений касается введения НДС на импортные посылки в размере до 150 евро (за исключением почтовых отправлений стоимостью до 45 евро, если их отправляют получателю без оплаты и они не предназначены для продажи).
- Министр финансов Сергей Марченко считает, что введение налога на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему ввоза товаров, которой пользуются интернет-магазины.