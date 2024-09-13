У Раді вже працюють над оподаткуванням міжнародних посилок – Гетманцев

У Верховній Раді розробляють законопроєкт, який введе податки для міжнародних посилок. Дата ухвалення документа поки невідома

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Верховна Рада готує законопроєкт щодо скасування митних пільг для міжнародних посилок, про що повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі для Економічної правди.

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"Ми не відмовилися від цієї ініціативи. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом, який зараз розробляється", – зазначив Гетманцев.

Однак терміни, коли цей законопроєкт буде готовий, поки що залишаються невідомими.

В Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро. Це означає, що всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу відправляється за адресою одержувача без затримок на митниці.

За статистикою, за 2023 рік без податків в Україну завезли 51,5 млн одиниць міжнародних поштових відправлень. У середньому виходить, що кожен українець отримав дві посилки за рік.