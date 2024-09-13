У Раді вже працюють над оподаткуванням міжнародних посилок – Гетманцев
Верховна Рада готує законопроєкт щодо скасування митних пільг для міжнародних посилок, про що повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі для Економічної правди.
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"Ми не відмовилися від цієї ініціативи. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом, який зараз розробляється", – зазначив Гетманцев.
Однак терміни, коли цей законопроєкт буде готовий, поки що залишаються невідомими.
В Україні існує встановлений державою митний ліміт у 150 євро. Це означає, що всі посилки, вартість яких не перевищує 150 євро, які не містять заборонених до ввезення в країну товарів або речовин, не порушують авторського права і мають правильно заповнені супровідні документи, не оподатковуються і не підлягають розмитненню. Якщо посилка коштує менше ніж 150 євро, то вона одразу відправляється за адресою одержувача без затримок на митниці.
За статистикою, за 2023 рік без податків в Україну завезли 51,5 млн одиниць міжнародних поштових відправлень. У середньому виходить, що кожен українець отримав дві посилки за рік.
- 18 липня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонується підвищити окремі податки. Здебільшого вони стосуються військового збору, але одна з пропозицій стосується запровадження ПДВ на імпортні посилки у розмірі до 150 євро (за винятком поштових відправлень вартістю до 45 євро, якщо їх надсилають одержувачу без оплати й вони не призначені для продажу).
- Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів, якою користуються інтернет-магазини.