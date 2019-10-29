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В Раду внесли законопроект о повышении лимитов для ФОПов

В Раду внесли законопроект о повышении лимитов для ФОПов
29.10.2019, 18:27

Депутаты предложили повышенные лимиты для ФОПов и нулевой налог для предпринимателей, оказывающих бытовые услуги

Депутаты финансового комитета Верховной Рады зарегистрировали законопроект, повышающий лимиты трех групп физлиц-предпринимателей (ФОПов). Об этом сообщает депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа в Facebook.

Среди инициаторов законопроекта - "слуги" Даниил Гетманцев, Александр Дубинский, Алексей Леонов, Дарья Володина.

Лимиты для 1, 2 и 3 групп предлагается повысить до 1 млн, 5 млн и 10 млн грн соответственно.

Кроме того, для ФОПов 1 группы, оказывающих бытовые услуги, предлагают 0% налога.

"Наша задача - способствовать и развивать упрощенную систему. А также вывести ФОПов из тени. Это новая философия развития предпринимательства: все, кто работают честно, должны получить лучшие условия для этого", - написала Пидласа.

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