В Раду внесли законопроект о повышении лимитов для ФОПов

Депутаты финансового комитета Верховной Рады зарегистрировали законопроект, повышающий лимиты трех групп физлиц-предпринимателей (ФОПов). Об этом сообщает депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа в Facebook.

Среди инициаторов законопроекта - "слуги" Даниил Гетманцев, Александр Дубинский, Алексей Леонов, Дарья Володина.

Лимиты для 1, 2 и 3 групп предлагается повысить до 1 млн, 5 млн и 10 млн грн соответственно.

Кроме того, для ФОПов 1 группы, оказывающих бытовые услуги, предлагают 0% налога.

"Наша задача - способствовать и развивать упрощенную систему. А также вывести ФОПов из тени. Это новая философия развития предпринимательства: все, кто работают честно, должны получить лучшие условия для этого", - написала Пидласа.

Читайте также: Полиграф и $30 тысяч для "слуг народа". Что случилось во фракции Зеленского