В Реестр убытков добавили новые преступления России, за которые выплатят компенсацию
Кабинет министров расширил список категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков через Дию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Теперь зарегистрировать заявление можно будет не только за "Поврежденное или уничтоженное жилье" или "Смерть близкого члена семьи", а еще по новым шести категориям. Это, в частности:
- серьезные телесные повреждения
- сексуальное насилие
- пытки, лишение свободы
- принудительный труд или служба
- повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества
- потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях
"Украинцы смогут подать соответствующие заявления, а мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свои преступления", — прокомментировал премьер. Он добавил, что правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма.
- Реестр убытков, нанесенных агрессией России против Украины, был создан в мае 2023 года на первом за 17 лет саммите Совета Европы. К Реестру присоединились 37 членов Совета Европы, а также Канада, США, Япония и ЕС.
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