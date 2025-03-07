В Реестр убытков добавили новые преступления России, за которые выплатят компенсацию
Фото: ГСЧС/telegram

Кабинет министров расширил список категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков через Дию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Теперь зарегистрировать заявление можно будет не только за "Поврежденное или уничтоженное жилье" или "Смерть близкого члена семьи", а еще по новым шести категориям. Это, в частности:

  • серьезные телесные повреждения
  • сексуальное насилие
  • пытки, лишение свободы
  • принудительный труд или служба
  • повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества
  • потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях

"Украинцы смогут подать соответствующие заявления, а мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свои преступления", — прокомментировал премьер. Он добавил, что правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма.

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