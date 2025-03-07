В Реестр убытков добавили новые преступления России, за которые выплатят компенсацию

Зарегистрировать заявление в Международный реестр убытков можно еще по еще шести категориям преступлений

Фото: ГСЧС/telegram

Кабинет министров расширил список категорий, по которым украинцы могут подавать заявления в Международный реестр убытков через Дию. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Теперь зарегистрировать заявление можно будет не только за "Поврежденное или уничтоженное жилье" или "Смерть близкого члена семьи", а еще по новым шести категориям. Это, в частности:

серьезные телесные повреждения

сексуальное насилие

пытки, лишение свободы

принудительный труд или служба

повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества

потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях

"Украинцы смогут подать соответствующие заявления, а мы будем работать над тем, чтобы Россия заплатила за свои преступления", — прокомментировал премьер. Он добавил, что правительство продолжает работу над созданием Международного компенсационного механизма.