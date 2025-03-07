До Реєстру збитків додали нові злочини Росії, за які виплатять компенсацію

Зареєструвати заяву до Міжнародного реєстру збитків можна ще за шістьма категоріями злочинів

Фото: ДСНС/telegram

Кабінет міністрів розширив список категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Тепер зареєструвати заяву можна буде не лише за "Ушкоджене чи знищене житло" або "Смерть близького члена сім'ї", а ще за новими шістьма категоріями. Це, зокрема:

серйозні тілесні ушкодження

сексуальне насильство

тортури, позбавлення волі

примусова праця чи служба

пошкодження чи знищення нежитлового нерухомого майна

втрата доступу чи контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях

"Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми працюватимемо над тим, щоб Росія заплатила за свої злочини", – прокоментував прем'єр. Він додав, що уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму.