До Реєстру збитків додали нові злочини Росії, за які виплатять компенсацію
Фото: ДСНС/telegram

Кабінет міністрів розширив список категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Тепер зареєструвати заяву можна буде не лише за "Ушкоджене чи знищене житло" або "Смерть близького члена сім'ї", а ще за новими шістьма категоріями. Це, зокрема:

  • серйозні тілесні ушкодження
  • сексуальне насильство
  • тортури, позбавлення волі
  • примусова праця чи служба
  • пошкодження чи знищення нежитлового нерухомого майна
  • втрата доступу чи контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях

"Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми працюватимемо над тим, щоб Росія заплатила за свої злочини", – прокоментував прем'єр. Він додав, що уряд продовжує роботу над створенням Міжнародного компенсаційного механізму.

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