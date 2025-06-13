В РФ цены на бензин взлетели на 18%. Это усиливает инфляционное давление на ее экономику

Цены на бензин выросли на 18% за последний год. К концу 2025-го ожидается подорожание еще на 5%

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В России стремительно дорожает бензин – за последний год розничные цены выросли на 18%. До конца 2025 года ожидается повышение цен еще минимум на 8%. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Рост стоимости горючего может стать новым толчком для дальнейшего повышения потребительских цен в стране. Ведь бензин напрямую влияет на стоимость транспортировки, производства и розничной торговли.

Среди главных причин подорожания называют:

отложенный инфляционный эффект – 9,5% в 2024 году и уже 10,2% только за первые четыре месяца этого года;

рост акцизов на топливо – на 4%;

сокращение государственных субсидий для нефтяных компаний;

повышение тарифов Транснефти на транспортировку нефти – до 10%.

Кроме того, Россия почти вдвое сократила морской экспорт бензина. В мае он упал до 130 000 тонн, что на 47% меньше, чем в прошлом.

На фоне санкционного давления и уменьшения доходов очередное подорожание бензина лишь усиливает инфляционное давление на российскую экономику.