У РФ ціни на бензин злетіли на 18%. Це посилює інфляційний тиск на її економіку
У Росії стрімко дорожчає бензин – за останній рік роздрібні ціни зросли на 18%. До кінця 2025 року очікується підвищення цін ще щонайменше на 8%. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.
Зростання вартості пального може стати новим поштовхом до подальшого підвищення споживчих цін у країні. Адже бензин напряму впливає на вартість транспортування, виробництва й роздрібної торгівлі.
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Серед головних причин подорожчання називають:
- відкладений інфляційний ефект – 9,5% у 2024 році та вже 10,2% лише за перші чотири місяці цього року;
- зростання акцизів на паливо – на 4%;
- скорочення державних субсидій для нафтових компаній;
- підвищення тарифів Транснєфті на транспортування нафти – до 10%.
Окрім того, Росія майже вдвічі скоротила морський експорт бензину. У травні він упав до 130 000 тонн, що на 47% менше, ніж торік.
На тлі санкційного тиску та зменшення доходів, чергове подорожчання бензину лише посилює інфляційний тиск на російську економіку.
- У квітні повідомлялося, що Росія погіршила свої прогнози щодо експорту та знизила очікування щодо ціни на нафту на 2025 рік.