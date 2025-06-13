У РФ ціни на бензин злетіли на 18%. Це посилює інфляційний тиск на її економіку

Ціни на бензин зросли на 18% за останній рік. До кінця 2025-го очікується здорожчання ще на 5%

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У Росії стрімко дорожчає бензин – за останній рік роздрібні ціни зросли на 18%. До кінця 2025 року очікується підвищення цін ще щонайменше на 8%. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Зростання вартості пального може стати новим поштовхом до подальшого підвищення споживчих цін у країні. Адже бензин напряму впливає на вартість транспортування, виробництва й роздрібної торгівлі.

Серед головних причин подорожчання називають:

відкладений інфляційний ефект – 9,5% у 2024 році та вже 10,2% лише за перші чотири місяці цього року;

зростання акцизів на паливо – на 4%;

скорочення державних субсидій для нафтових компаній;

підвищення тарифів Транснєфті на транспортування нафти – до 10%.

Окрім того, Росія майже вдвічі скоротила морський експорт бензину. У травні він упав до 130 000 тонн, що на 47% менше, ніж торік.

На тлі санкційного тиску та зменшення доходів, чергове подорожчання бензину лише посилює інфляційний тиск на російську економіку.