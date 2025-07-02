В России открыли финансовый рынок для новых инвесторов из "недружественных стран"
Президент России Владимир Путин подписал указ, который открывает возможности для новых иностранных инвестиций на российские финансовые рынки, несмотря на санкции Запада из-за полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно документу, инвесторам, в том числе из так называемых "недружественных стран", будет разрешено вкладывать деньги в российские ценные бумаги без обязательного использования специальных заблокированных счетов типа С.
Вместо этого они смогут использовать номинальные счета нового типа IN, которые позволяют выводить капитал за пределы России.
Таким образом, указ ясно дает понять, что ограничения, введенные Россией после 2022 года, в частности, обязательное блокирование иностранных денег на специальных счетах, больше не будут действовать для новых инвесторов.
В то же время это решение не распространяется на деньги, которые уже заблокированы на счетах типа С. Они остаются заблокированными.
После начала войны Россия ввела жесткий контроль над движением капитала, в том числе для инвесторов из западных стран, которые она считает "недружественными". Это привело к замораживанию миллиардов долларов дивидендов, купонных выплат и доходов от продажи активов.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России нужны новые инвестиции, и поэтому "свежий капитал" не должен попадать под действие санкций.
- Зимой россияне начали звонить западным компаниям с предложением о возвращении.
- Власти РФ начали разрабатывать критерии, соблюдение которых будет условием для возвращения иностранного бизнеса в страну.
- За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти $300 миллиардов иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции в страну за этот период упали на рекордные 57%.