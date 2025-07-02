В России открыли финансовый рынок для новых инвесторов из "недружественных стран"

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который открывает возможности для новых иностранных инвестиций на российские финансовые рынки, несмотря на санкции Запада из-за полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документу, инвесторам, в том числе из так называемых "недружественных стран", будет разрешено вкладывать деньги в российские ценные бумаги без обязательного использования специальных заблокированных счетов типа С.

Вместо этого они смогут использовать номинальные счета нового типа IN, которые позволяют выводить капитал за пределы России.

Таким образом, указ ясно дает понять, что ограничения, введенные Россией после 2022 года, в частности, обязательное блокирование иностранных денег на специальных счетах, больше не будут действовать для новых инвесторов.