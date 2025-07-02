Путін дозволив новим інвесторам виводити гроші з Росії, незважаючи на санкції

У Росії відкрили фінансовий ринок для нових інвесторів із "недружніх країн"

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який відкриває можливість для нових іноземних інвестицій у російські фінансові ринки, всупереч санкціям Заходу через повномасштабну війну в Україні. Про це пише Bloomberg.

Згідно з документом, інвесторам, зокрема з так званих недружніх країн, дозволять вкладати гроші у російські цінні папери без обов’язкового використання спеціальних заблокованих рахунків типу С.

Замість цього вони зможуть використовувати номінальні рахунки нового типу IN, які дозволяють виводити капітал за межі Росії.

Указ дає зрозуміти, що обмеження, запроваджені Росією після 2022 року – зокрема обов’язкове блокування іноземних грошей на спеціальних рахунках – більше не діятимуть для нових інвесторів.

Водночас це рішення не стосується грошей, які вже заморожені на рахунках типу С. Вони залишаються заблокованими.

Після початку війни Росія ввела жорсткий контроль над рухом капіталу, зокрема для інвесторів із західних країн, яких вона вважає "недружніми". Це призвело до заморожування мільярдів доларів дивідендів, купонних виплат і доходів від продажу активів.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що Росії потрібні нові інвестиції, і тому "свіжий капітал" не повинен потрапляти під дію санкцій.