В России первый дефолт. РЖД не погасила долги из-за санкций
Российские железные дороги (РЖД) стали первой российской компанией, официально допустившей дефолт из-за санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook:главные бизнес-новости
Факт неуплаты по евробондам на сумму 250 млн швейцарских франков подтвердил специальный комитет - EMEA Credit Derivatives Determinations Committee, в состав которого входят некоторые крупнейшие инвестиционные банки.
РЖД должна была совершить купонный платеж 14 марта, но не сделала этого из-за западных санкций и не сумела договориться с кредиторами в рамках 10-дневного грейс-периода. Бондхолдеры не получили денег из-за "юридических и нормативных обязательств в рамках корреспондентской банковской сети", пишет агентство.
Это первый случай, когда российские долговые инструменты признали находящимися в состоянии дефолта, после нападения России на Украину.
Просроченные бумаги выпустили компания RZD Capital в 2020 году для рефинансирования старого долга.
- В начале мая дефолт грозит и самой Российской Федерации, которая из-за санкций выплатила в рублях купон по евробондам, номинированным в долларах.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россию искусственно подталкивают к дефолту и она будет судиться с Западом.
Комментарии