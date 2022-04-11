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В России первый дефолт. РЖД не погасила долги из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 14:33
В России первый дефолт. РЖД не погасила долги из-за санкций - Фото
Фото: EPA

Российские железные дороги (РЖД) стали первой российской компанией, официально допустившей дефолт из-за санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Факт неуплаты по евробондам на сумму 250 млн швейцарских франков подтвердил специальный комитет - EMEA Credit Derivatives Determinations Committee, в состав которого входят некоторые крупнейшие инвестиционные банки.

Среди проголосовавших за признание дефолта РЖД были, в частности, американские Bank of America, Goldman Sachs International и JPMorgan Chase Bank.

РЖД должна была совершить купонный платеж 14 марта, но не сделала этого из-за западных санкций и не сумела договориться с кредиторами в рамках 10-дневного грейс-периода. Бондхолдеры не получили денег из-за "юридических и нормативных обязательств в рамках корреспондентской банковской сети", пишет агентство.

Это первый случай, когда российские долговые инструменты признали находящимися в состоянии дефолта, после нападения России на Украину.

Просроченные бумаги выпустили компания RZD Capital в 2020 году для рефинансирования старого долга.

Андрей Водяный
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ржд дефолт
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