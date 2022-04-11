В России первый дефолт. РЖД не погасила долги из-за санкций

Российские железные дороги (РЖД) стали первой российской компанией, официально допустившей дефолт из-за санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Факт неуплаты по евробондам на сумму 250 млн швейцарских франков подтвердил специальный комитет - EMEA Credit Derivatives Determinations Committee, в состав которого входят некоторые крупнейшие инвестиционные банки.

Среди проголосовавших за признание дефолта РЖД были, в частности, американские Bank of America, Goldman Sachs International и JPMorgan Chase Bank.

РЖД должна была совершить купонный платеж 14 марта, но не сделала этого из-за западных санкций и не сумела договориться с кредиторами в рамках 10-дневного грейс-периода. Бондхолдеры не получили денег из-за "юридических и нормативных обязательств в рамках корреспондентской банковской сети", пишет агентство.

Это первый случай, когда российские долговые инструменты признали находящимися в состоянии дефолта, после нападения России на Украину.

Просроченные бумаги выпустили компания RZD Capital в 2020 году для рефинансирования старого долга.

В начале мая дефолт грозит и самой Российской Федерации, которая из-за санкций выплатила в рублях купон по евробондам, номинированным в долларах.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россию искусственно подталкивают к дефолту и она будет судиться с Западом.

Андрей Водяный

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